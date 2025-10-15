Giro del Veneto 2025 | sempre e solo UAE Team Emirates – XRG Del Toro domina secondo Sivakov

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il più atteso, voleva chiudere al meglio la stagione nell’ultimo appuntamento a disposizione e non ha tradito le aspettative: Isaac del Toro vince ancora, per la sedicesima volta in questo 2025, trionfando nel Giro del Veneto. Altro assolo per il fenomeno della UAE Team EmiratesXRG, squadra che continua a timbrare il cartellino (siamo a 95) e a lasciare le briciole agli avversari. Otto corridori sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara:  Elia Viviani (Lotto), Mikel Retegi (Kern Pharma), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland e Storm Ingebrigsten (Uno-X Mobility), Michele Bicelli (Biesse-Carrera-Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibil-F. 🔗 Leggi su Oasport.it

giro del veneto 2025 sempre e solo uae team emirates 8211 xrg del toro domina secondo sivakov

© Oasport.it - Giro del Veneto 2025: sempre e solo UAE Team Emirates – XRG. Del Toro domina, secondo Sivakov

Leggi anche questi approfondimenti

Giro del Veneto 2025: sempre e solo UAE Team Emirates – XRG. Del Toro domina, secondo Sivakov - Era il più atteso, voleva chiudere al meglio la stagione nell'ultimo appuntamento a disposizione e non ha tradito le aspettative: Isaac del Toro vince ... Lo riporta oasport.it

giro veneto 2025 uaeVeneto Women 2025, assolo vincente di Silvia Persico. Gasparrini sul podio - La bergamasca Silvia Persico si aggiudica la prima edizione della Veneto Women 2025 grazie ad un attacco portato nelle parti conclusive della corsa. oasport.it scrive

giro veneto 2025 uaeRIDE THE DREAMLAND, IL VENETO ACCOGLIE IL GRANDE CICLISMO - Dal 2021 il progetto Ride the Dreamland ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico internazionale, trasformando il Veneto nella cornice ideale per la chiusur ... Scrive tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Veneto 2025 Uae