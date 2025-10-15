Giro del Veneto 2025 | sempre e solo UAE Team Emirates – XRG Del Toro domina secondo Sivakov

Era il più atteso, voleva chiudere al meglio la stagione nell'ultimo appuntamento a disposizione e non ha tradito le aspettative: Isaac del Toro vince ancora, per la sedicesima volta in questo 2025, trionfando nel Giro del Veneto. Altro assolo per il fenomeno della UAE Team Emirates – XRG, squadra che continua a timbrare il cartellino (siamo a 95) e a lasciare le briciole agli avversari. Otto corridori sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Elia Viviani (Lotto), Mikel Retegi (Kern Pharma), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland e Storm Ingebrigsten (Uno-X Mobility), Michele Bicelli (Biesse-Carrera-Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibil-F.

