Giro del Veneto 2025 oggi | orari percorso tv Tutti contro Isaac del Toro

15 ott 2025

Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto, rivoluzionata rispetto alle ultime. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Cambia rispetto alle passate stagioni, il luogo di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. 🔗 Leggi su Oasport.it

