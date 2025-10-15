Giro del Veneto 2025 oggi | orari percorso tv Del Toro per un nuovo assolo occhio a Scaroni
Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto 2025, rivoluzionata rispetto alle ultime. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DEL VENETO DALLE 13.00 PERCORSO GIRO DEL VENETO 2025. Cambiano, rispetto alle passate stagioni, i luoghi di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Presentazione Percorso e Favoriti Giro del Veneto 2025 - X Vai su X
VIDEO | Arriva il giro del Veneto, viabilità da bollino nero mercoledì 15 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: Del Toro per un nuovo assolo, c’è Scaroni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Giro del Veneto, uno degli ultimi appuntamenti della ... Come scrive oasport.it
Giro del Veneto 2025 oggi: orari, percorso, tv. Tutti contro Isaac del Toro - Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Scrive oasport.it
Giro del Veneto a Verona, varchi Ztl aperti: come e quando muoversi in città - 30 alle 19: ecco come e quando muoversi in città durante la corsa. Lo riporta veronaoggi.it