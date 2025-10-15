Giro del Veneto 2025 oggi | orari percorso tv Del Toro per un nuovo assolo occhio a Scaroni

Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto 2025, rivoluzionata rispetto alle ultime. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DEL VENETO DALLE 13.00 PERCORSO GIRO DEL VENETO 2025. Cambiano, rispetto alle passate stagioni, i luoghi di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. 🔗 Leggi su Oasport.it

