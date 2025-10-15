Giovanni scomparso dal pronto soccorso trovato morto dieci giorni dopo in un locale tecnico | famiglia sotto shock

« Siamo traumatizzati ». È con queste parole che i parenti di Giovanni Cuvello, 73 anni, hanno raccontato il loro dolore in diretta a Chi l’ha visto?. L’uomo era scomparso dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si era recato per problemi respiratori. È stato ritrovato morto dieci giorni dopo, in un locale tecnico dello stesso ospedale. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sul caso e ricostruire le ultime ore di vita del pensionato. Un mistero che solleva interrogativi inquietanti sulla gestione della sicurezza e dei controlli all’interno del nosocomio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

