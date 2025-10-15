Giovanni Gallina | Audizione per l’assistenza igiene e Asacom nelle scuole lavoriamo per garantire il servizio
Oggi in audizione in V Commissione regionale è stata affrontata la materia dell’assistenza nelle scuole per i ragazzi disabili. “La discussione del profilo igienico continuerà martedì 28 ottobre in quanto la materia è oggetto di una normativa complessa”, afferma Gallina. “Abbiamo ribadito che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LIVE PRIMA PAGINA CARINI "SONO 14 MILIONI I FONDI STANZIATI PER GLI OPERATORI IGIENICO SANITARI E ASACOM, SPERIAMO CHE ARRIVINO PRESTO NEI DISTRETTI SANITARI". COSÌ GIOVANNI GALLINA ? - facebook.com Vai su Facebook
Gallina (Udc): “Audizione per l’assistenza igiene e Asacom nelle scuole, lavoriamo per garantire il servizio” - ] ... Riporta blogsicilia.it