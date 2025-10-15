Giovanni Galli | Vannacci ha sbagliato la Lega Toscana così com’è non ha futuro

Viareggio, 15 ottobre 2025 – La rabbia è palpabile e i sassi da togliersi dalle scarpe non si contano più. Giovanni Galli, ex consigliere regionale della Lega e gloria della Fiorentina, escluso dalla competizione quando alla guida della campagna elettorale è spuntato Roberto Vannacci non usa mezze parole: “La Toscana ha dato una lezione: la Lega Toscana così com’è non ha futuro. E senza politica, la Lega non ha senso di esistere. Si è toccato il fondo”. E come dargli torto con quel 4,3% che nemmeno vede il 20 e rotti di cinque anni fa. Certo, nel frattempo è cambiato il mondo ma i colonnelli del partito avevano avvertito da tempo che con il generale si andava a sbattere a mille all’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

