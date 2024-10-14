Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Big Bass Halloween 3: la slot horror di Pragmatic Play ilfattoquotidiano.it
Vasco Rossi “poco dottore e molto sorriso” per un giorno con i piccoli pazienti del Rizzoli ilrestodelcarlino.it
Iginio Massari, il maestro della dolcezza al fianco della Nida iltempo.it
Delitto della barberia di Sestri Ponente, confermato l’ergastolo per i due imputati per l’omicidio ilsecoloxix.it
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia e l’impegno per la pace: “Il benessere individuale slancio per una ... ilgiorno.it
Bilancio Inter, dati da urlo per i nerazzurri! Ecco quanto hanno fruttato le plusvalenze nel 2024! internews24.com
Scontro tra auto e furgone a Peschiera del Garda: tre feriti, grave una persona
Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, intorno alle ore 15.30, si è verificato un incidente... ► veronasera.it
Quanto sono romantiche Capo Verde e Curaçao ai Mondiali, ringraziamo Infantino (Spiegel)
La vera notizia, per chi bazzica la stampa tedesca, è che c’è un giornale in Germania che dice che ... ► ilnapolista.it
Alcaraz cade dal pero: «Il più delle volte, non sono a conoscenza del montepremi in palio nei tornei»
In vista del Six Kings Slam in Arabia Saudita (Ryadh), Carlos Alcaraz ha rilasciato una lunga inter... ► ilnapolista.it
Terribile incidente a San Maurizio Canavese: scontro tra furgoncino e moto, morto il centauro
Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in via Fatebe... ► torinotoday.it
Restituiti tre ostaggi, ma sul quarto corpo è scontro Israele Hamas
Un’aspra controversia è esplosa tra Israele e Hamas riguardo all’identità del quarto corpo restitui... ► ilfogliettone.it
Ele A e il suo primo album Pixel: «Nel rap italiano ancora troppe poche donne» – L’intervista
Il disco d’esordio di Ele A si intitola Pixel. Già: disco d’esordio suona strano accostato ad un’a... ► open.online
Più anziani e insoddisfatti dello stipendio: i docenti italiani nei dati Ocse Talis
Sempre più anziani e insoddisfatti del proprio salario. Poco apprezzati dalla società e stressati p... ► ilfattoquotidiano.it
Tutto nuovo con skybox, bar e pannelli solari. Ecco come sarà l'Agorà, il palazzo del ghiaccio abbandonato da 3 anni
La riqualificazione dell'Agorà, l'ex stadio del ghiaccio di via dei Ciclamini a Primaticcio, potre... ► milanotoday.it
The Great Wall: tutto quello che c’è da sapere sul film
The Great Wall: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, 15 ottobre 2025, alle ore... ► tpi.it
Precipita dal primo piano mentre pulisce le tapparelle, morta 68enne a Scandicci
(Adnkronos) – Una tragica fatalità si è consumata nella mattinata di oggi in via Alfredo Casella a ... ► webmagazine24.it
Rapporto Conflavoro Luiss Business School, per il 93% delle imprese italiane la burocrazia ha un impatto critico
Roma, 15 ottobre 2025 – L’eccesso di leggi e normative rende le procedure pubbliche onerose, comple... ► quotidiano.net
Regionali Campania, Roberto Fico presenta la sua civica: “Indagati in lista? Valuteremo caso per caso”
La lista del candidato presidente della Regione Campania col centrosinistra è ancora da definire de... ► fanpage.it
“Legalmente marciando – Io gioco pulito”: a Fregene l’evento dedicato a sport, legalità e impegno civico
Fregene, 15 ottobre 2025 – Il 28 ottobre, a Fregene, si terrà l’evento “Legalmente Marciando – Io g... ► ilfaroonline.it
“Tumore al colon, i 5 segnali da non ignorare”: l’allarme dell’oncologo, a cosa dobbiamo stare attenti
Tumore al colon, l’oncologo svela: ecco i 5 segnali che non devi ignorare – Dolori, notti insonni e... ► thesocialpost.it
Roma Inter, Gasperini punta al rientro di un elemento importante della rosa: chi potrebbe rientrare oltra a Dybala
di Redazione Inter News 24Roma Inter: il ritorno di un giocatore preoccupa Chivu, tutti gli aggiorna... ► internews24.com
Iginio Massari, il maestro della dolcezza al fianco della Nida
Un pomeriggio ricco di emozioni e di gesti concreti. Alla Cittadella “Bea e Stefania”, alle porte d... ► iltempo.it
Stop alle attività didattiche e progettuali sui temi della sessualità fino alla scuola media. Ecco cosa dice il provvedimento approvato. Sasso: “Assicuriamo percorso educativo coerente”
La Commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge sul consenso in... ► orizzontescuola.it
Fermati in auto, a bordo quasi tre etti di hashish. Arrestati alla Darsena
Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio in zona Crocetta, la Squadra Volan... ► modenatoday.it
Nicole Vernis è sparita da una settimana, la denuncia della Lazio: “Un fatto grave. È irreperibile”
Nicole Vernis è sparita da una settimana. La calciatrice della Lazio femminile ha deciso di allonta... ► fanpage.it
This is Me 2025: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Silvia Toffanin su Canale 5
This is Me 2025: anticipazioni, ospiti, Silvia Toffanin, quante puntate, come funziona, streaming, ... ► tpi.it
Infortunio Pinsoglio: lesione di medio alto grado per il terzo portiere della Juve! Le sue condizioni nel comunicato ufficiale e quanto dovrà stare fuori
di Redazione JuventusNews24Infortunio Pinsoglio: lesione di medio-alto grado per il terzo portiere d... ► juventusnews24.com
'Dimentica' le scritture contabili del colosso dolciario e finisce in bancarotta, amministratrice 'graziata' dal giudice
Assolta perchè il fatto non sussiste. E' quanto disposto dal giudice monocratico Alessia Stadio de... ► casertanews.it
La lezione dei calciatori del Suriname: i tifosi del Panama suonano per non farli dormire, loro escono e ballano (video)
Arriva da Panama una grande lezione di calcio, di sport, ma soprattutto di vita. Protagonisti i ca... ► secoloditalia.it
Cosa farà Luca Zaia? Nella crisi della Lega, il silenzio del “Doge” fa rumore
Luca Zaia non parla, non rompe, ma nemmeno applaude. Sorride (sempre di meno) e dribbla le domande ... ► thesocialpost.it
Caos nel Movimento 5 Stelle: Appendino pronta a lasciare per dare una scossa al partito
Il Movimento 5 Stelle attraversa una delle fasi più delicate della sua storia politica. Da tempo, i... ► thesocialpost.it
Leonardo drs e Knds, l’asse europeo che mira all’artiglieria Usa
Negli Stati Uniti l’artiglieria terrestre è tornata una priorità. Dopo la fine del programma Extend... ► formiche.net
Israele: "Il quarto corpo restituito è di un palestinese". Ma per Hamas è di un soldato israeliano. Anche i Carabinieri al valico di Rafah con Eubam
Secondo le autorità israeliane il quarto corpo trasferito in Israele da Hamas è di un palestinese no... ► gazzettadelsud.it
Lombardia Style conquista il TTG di Rimini: doppio premio per turismo e gusto
La Lombardia brilla al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del turismo, c... ► panorama.it
Cpr di Torino, pusher omosessuale del Gambia rimpatriato dopo le condanne: “Non rispettano la sua identità”
Dopo una serie di condanne per droga, un 27enne originario del Gambia è stato rinchiuso nel Cpr (c... ► torinotoday.it
“Siamo la nostra memoria”. Ciclo di incontri a Bucine
Arezzo, 15 ottobre 2025 – Torna nel Comune di Bucine la rassegna “Siamo la nostra memoria”, un cicl... ► lanazione.it
Nella lista con Fico alle regionali, ma pubblica foto con "il suo punto di riferimento" Berlusconi: la polemica
“Armando Cesaro ufficializza la sua candidatura in Casa Riformista, a sostegno di Roberto Fico. Al... ► napolitoday.it
La Spezia capitale della sostenibilità: al via il 1° Forum Internazionale “Prendersi cura della Terra”
Dal 27 al 30 ottobre 2025, La Spezia ospita il 1° Forum Internazionale “Prendersi Cura della Terra”... ► panorama.it
Incredibile Ilaria Salis: “Bisogna comprendere la strage dei carabinieri a Verona, frutto della disperazione degli occupanti”
La strage di carabinieri a Castel d’Azzano, originata dal folle gesto di tre occupanti di una casa... ► secoloditalia.it
Ricerca, Serventi (Pbl): "CFBox sviluppata con totale flessibilità per terapie avanzate"
'Fondamentale collaborazione con Bambino Gesù e Centro nazionale Rna' Roma, 15 ott. (Adnkronos Sa... ► ilgiornaleditalia.it
Ivana Castorina fa coming out al Grande Fratello: “Ero un uomo”
Ivana Castorina, concorrente del ‘Grande Fratello’, si è lasciata andare nel corso della notte scor... ► quotidiano.net
Un successo la festa dell'uva a Torremaggiore
Si è svolta ieri, organizzato dalla Fondazione Il Mandorlo Fiorito, la tanto attesa Festa dell’Uva... ► foggiatoday.it
È entrato in vigore un cessate il fuoco di 48 ore tra l’Afghanistan e il Pakistan
La sera del 15 ottobre l’Afghanistan e il Pakistan hanno approvato un cessate il fuoco di 48 ore d... ► internazionale.it
Natale a Terni: “Tre tipologie di luminarie accese nella giornata del Black Friday. Capodanno in piazza, animazione ed attrattività”
“Luce di donna un viaggio tra luce storia e creatività femminile” è il tema portante delle festivi... ► ternitoday.it
Mentre la produzione industriale crolla, malumore per la manovra senza crescita
L'articolo Mentre la produzione industriale crolla, malumore per la manovra senza crescita provie... ► linkiesta.it
Rai: Fratoianni, 'vertici ancora in silenzio su incredibili parole Boccia'
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sono ormai troppi i giorni di silenzio, di imbarazzato silenzio, dei v... ► iltempo.it
Infortunio Pinsoglio: quando tornerà in campo il portiere della Juve e quali partite salterà. Le prime sensazioni sul suo stop
di Redazione JuventusNews24Infortunio Pinsoglio: quando rientrerà il portiere della Juve e quali par... ► juventusnews24.com
Come avere capelli perfetti come Amal Clooney anche a casa
I capelli sono uno dei punti di forza dello stile di Amal Clooney, che della sua chioma lunga, luce... ► amica.it
Fratelli d’Italia: Giuseppe Fabbricatore si candida per la Regione, Imma Vietri nominata commissario provinciale
La deputata salernitana Imma Vietri è stata nominata commissario di Fratelli d’Italia per la provi... ► salernotoday.it
**Sardegna: Schlein, 'Pd convintamente al fianco di Todde, avanti così'**
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “La decisione della Corte Costituzionale è un'ottima notizia, di cui era... ► iltempo.it
Mr. Scorsese", la vita, i segreti, i film, nel documentario su Apple TV+
Roma, 15 ott. (askanews) - E' lo straordinario ritratto di un uomo, con la sua infanzia, le sue debo... ► quotidiano.net
“Sta entrando, ho paura”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’ultimo messaggio prima della tragedia: agghiacciante
«Alle 21.22 mi diceva che si sentiva sola, ma finalmente serena: aveva trovato il coraggio di lasci... ► thesocialpost.it
Incendio di una fabbrica tessile a Dacca, in Bangladesh: ci sono almeno sedici morti
Almeno sedici persone hanno perso la vita in un grave incendio sviluppatosi ieri in una fabbrica te... ► metropolitanmagazine
Formazioni ufficiali di KFF Vllaznia Inter Women: le scelte dei tecnici per il confronto europeo
di Redazione Inter News 24Formazioni ufficiali di KFF Vllaznia Inter Women, nerazzurre pronte alla p... ► internews24.com
L’arresto per truffa, le liti e le minacce: chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini
Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini, aveva già mos... ► tpi.it
La sceneggiata dell’Ambrogino, arriva il gran rifiuto della Flotilla: “Milano gemellata con Tel Aviv, non lo vogliamo”
Flotilla e il gran rifiuto. E pensare che era stata l’idea di assegnare l’Ambrogino d’Oro alla Flo... ► secoloditalia.it
Jannik Sinner e il film sulla sua vita, il desiderio che spiazza tutti: «Nel mio ruolo? Vorrei Will Smith» – Il video
Durante una pausa tra gli allenamenti a Riyad, dove si trova per giocare l’atteso Six Kings Slam, ... ► open.online
Chi l’ha Visto?, dal caso Manuela Murgia a Giovanni Cuvello ritrovato senza vita dentro l’ospedale
Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, con una nuova puntata di Chi l’ha Visto... ► davidemaggio.it
Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto: “Sforzo estremo, ho capito che era il momento di attaccare”
Isaac Del Toro ha vinto il Giro del Veneto, attaccando a undici chilometri dal traguardo di Verona ... ► oasport.it
Sequestrate armi e droga nel maxi blitz allo Zen: arrestate tre persone, una aveva un rilevatore di microspie
Arresti, denunce, sequestri e multe a raffica. Armi e droga, ma anche un rilevatore di microspie. ... ► palermotoday.it
L'ultimo messaggio di Pamela Genini: «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia»
Gianluca Soncin è stato interrogato in ospedale. Più di 20 le coltellate inferte alla 29enne con cui... ► vanityfair.it
Stop littering in zona campo degli ulivi
Per rispondere all’ultima segnalazione dei residenti, gli ecovolontari ed ecovolontarie de La Via ... ► foggiatoday.it
Angelina Mango, nuovo look: torna a farsi vedere e la marea dei fan nota il cambiamento
Angelina Mango stupisce ancora. La giovane cantante, amatissima per la sua originalità e per la cap... ► caffeinamagazine.it
Manovra, «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio, bonus mamme rinforzato, nuovo Isee, sale l’età della pensione: la guida
Dalle banche alle imprese, dai salari al bonus mamme: il Documento programmatico di bilancio deli... ► corriere.it
Elezioni regionali Toscana, Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein: «Una volta ci sosteneva contro il Pd, ma le cose cambiano» – L’intervista
A un soffio dalla soglia di sbarramento del 5%. Ma non si lascia andare allo sconforto, Antonella ... ► open.online
