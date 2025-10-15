Inter News 24 Giovani Inter, il giovane portiere lituano brucia le tappe con la maglia nerazzurra: tutti gli aggiornamenti sul prodotto della Primavera. Il giovane portiere lituano Henrikas Adomavicius, classe 2009, sta facendo parlare di sé ad Appiano Gentile, dove oggi ha avuto l’opportunità di allenarsi con la Prima Squadra dell’ Inter. Con i suoi 2 metri di altezza e un aspetto da “gigante” che contrasta con i suoi soli 16 anni, Adomavicius è un talento che non passa inosservato. La sua determinazione e il suo potenziale lo stanno portando rapidamente a fare passi da gigante nel settore giovanile nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Giovani Inter, vertiginosa la crescita di un giovane prodotto della Primavera! È il momento della prima squadra?