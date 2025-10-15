Giovani Inter vertiginosa la crescita di un giovane prodotto della Primavera! È il momento della prima squadra?
Inter News 24 Giovani Inter, il giovane portiere lituano brucia le tappe con la maglia nerazzurra: tutti gli aggiornamenti sul prodotto della Primavera. Il giovane portiere lituano Henrikas Adomavicius, classe 2009, sta facendo parlare di sé ad Appiano Gentile, dove oggi ha avuto l’opportunità di allenarsi con la Prima Squadra dell’ Inter. Con i suoi 2 metri di altezza e un aspetto da “gigante” che contrasta con i suoi soli 16 anni, Adomavicius è un talento che non passa inosservato. La sua determinazione e il suo potenziale lo stanno portando rapidamente a fare passi da gigante nel settore giovanile nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pinamonti sulla questione giovani italiani: "Ho fatto l'esordio a 17 anni e dopo 15 minuti con l'Inter sembrava dovessi fare 50 goal" ? - X Vai su X
La legge di Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: dal futuro dell’Inter a quello personale, i giovani nerazzurri e la bellezza del calcio #FCInter #Mkhitaryan #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
GdS – Pio Esposito capitale umano Inter: incarna i tratti del nuovo corso Oaktree - Pio Esposito non potrà essere considerato bandiera, ma manifesto sì. msn.com scrive
Inter, Berenbruch: "Opportunità in crescita per noi giovani. Chivu? È sempre lo stesso" - Un'opportunità storica per Thomas Berenbruch quella di disputare un Mondiale per Club così giovane con l'Inter. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Chi sono i due giovani argentini sondati dall’Inter - Dopo il tonfo in Supercoppa contro il Milan, l’Inter cerca di rialzare la testa e lavora anche sul fronte calciomercato. Secondo calciomercato.com