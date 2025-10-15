Giovane operaio ustionato da un getto di acqua bollente ricoverato in ospedale
Ancora un nuovo, l'ennesimo incidente sul lavoro, in un'azienda della provincia di Frosinone. L'ultimo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una fabbrica di prodotti chimici situata nella zona industriale di Patrica su via Morolense.Colpito dal getto di acqua calda bollenteQui, in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Giovane #operaio #ternano #arrestato per spaccio di #droga https://umbriaon.it/giovane-operaio-ternano-arrestato-per-spaccio-di-droga/… #Umbria #Amelia #Terni #carabinieri - X Vai su X
Il giovane operaio è deceduto sul colpo. Indaga la Medicina del lavoro di Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Ustionato da un getto di acqua bollente: operaio trasportato in ospedale - 00 CIRCA, IN PATRICA (FR), MILITARI DELLA STAZIONE DI SUPINO (FR) INTERVENIVANO IN VIA MOROLENSE PRESSO UNA FABBRICA DI PRODOTTI CHIMICI, OVE OPERAIO 27ENNE RESIDENTE IN SAN GI ... Si legge su ciociariaoggi.it