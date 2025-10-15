Giovane operaio ustionato da un getto di acqua bollente ricoverato in ospedale

Frosinonetoday.it | 15 ott 2025

Ancora un nuovo, l'ennesimo incidente sul lavoro, in un'azienda della provincia di Frosinone. L'ultimo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una fabbrica di prodotti chimici situata nella zona industriale di Patrica su via Morolense.Colpito dal getto di acqua calda bollenteQui, in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

MILITARI DELLA STAZIONE DI SUPINO (FR) INTERVENIVANO IN VIA MOROLENSE PRESSO UNA FABBRICA DI PRODOTTI CHIMICI, OVE OPERAIO 27ENNE RESIDENTE IN SAN GI ...

