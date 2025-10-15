Giovane lupa investita e uccisa sulla provinciale irpina
Tempo di lettura: < 1 minuto Un esemplare di una giovane lupa è stato trovato senza vita ai margini della strada provinciale a poche centinaia di metri dal centro abitato di Candida, in provincia di Avellino. La sua morte è avvenuta nella tarda serata di ieri a causa di un investimento da parte di un’auto in transito. La carcassa è stata ritrovata stamattima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale della Asl di Avellino che dopo le verifiche sanitarie hanno recuperato la carcassa trasferita poi all’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorni di Portici (Napoli) per accertare ufficialmente le cause della morte e raccogliere dati utili al monitoraggio della specie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Pollino, catturata e rilasciata una giovane lupa con radiocollare Per la prima volta da oltre vent’anni un lupo è stato catturato all’interno del Parco nazionale del Pollino. L’operazione rientra nel progetto WOLFNExT – Parchi a Sistema per il futuro del Lupo in I - facebook.com Vai su Facebook
Giovane lupa investita e uccisa nell'Avellinese - Un esemplare di una giovane lupa è stato trovato senza vita ai margini della strada provinciale a poche centinaia di metri dal centro abitato di Candida, in provincia di Avellino. Come scrive ansa.it
Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali - Incidente mortale a Precenicco, in provincia di Udine: Alice Morsanutto, studentessa 17enne è stata investita mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Lo riporta rtl.it