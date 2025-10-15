GIOSEPPO cambia marcia

D a oltre trent’anni GIOSEPPO interpreta lo stile con leggerezza e carattere, portando nel mondo il suo modo unico di intendere il comfort. Oggi quel linguaggio evolve, si arricchisce di nuove forme e materiali, di un’estetica più sofisticata ma sempre fedele ai valori del brand. La nuova campagna, Your Inner Voice, segna un capitolo importante di questo percorso: una riflessione sul tempo, sul silenzio e sull’autenticità. La collezione autunno inverno 2025-26 di GIOSEPPO. guarda le foto Il nuovo GIOSEPPO: più che moda, un’attitudine. C’è un momento in cui il rumore si spegne e resta solo la nostra voce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

