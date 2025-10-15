Giornata mondiale dell’alimentazione | tra le iniziative FAO dedicate ai più giovani il concorso poster e il libro per bambini
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025, il 16 ottobre, la FAO propone una serie di iniziative pensate per stimolare l’interesse dei più giovani verso i temi della nutrizione, della sostenibilità e dell’accesso equo al cibo. L’obiettivo è coinvolgere bambini e ragazzi non solo come destinatari di messaggi educativi, ma come attori attivi del cambiamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa dal 17 al 19 ottobre, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. Ecco le iniziative al "Giovanni Pa - facebook.com Vai su Facebook
Locorotondo celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con laboratori e convegno - L’evento rientra nelle attività del Nucleo Promotore del Festival dell’Agrobiodiversità, che include realtà come il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile- giornaledipuglia.com scrive
Giornata Mondiale dell’Alimentazione: il “Pertini” di Brindisi celebra la sostenibilità con laboratori e attività aperte alle scuole - EBRINDISI – Giovedì 16 ottobre l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi sarà protagonista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025, un evento che richiama l’impegno di governi, istit ... Come scrive brindisisera.it
Giornata Mondiale Alimentazione, Regione Piemonte promuove dieta sana e sostenibile - 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, giorno di fondazione della FAO, la Regione Piemonte promuove una dieta sana e sostenibile ... Come scrive ecodallecitta.it