Giornata mondiale dell’alimentazione | tra le iniziative FAO dedicate ai più giovani il concorso poster e il libro per bambini

In occasione della Giornata Mondiale dellAlimentazione 2025, il 16 ottobre, la FAO propone una serie di iniziative pensate per stimolare l’interesse dei più giovani verso i temi della nutrizione, della sostenibilità e dell’accesso equo al cibo. L’obiettivo è coinvolgere bambini e ragazzi non solo come destinatari di messaggi educativi, ma come attori attivi del cambiamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

