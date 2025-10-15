Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani | perché il 15 ottobre può salvare vite

Lawebstar.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto semplice, ma essenziale per la salute pubblica globale Cos’è la Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani La Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani si celebra ogni anno il 15 ottobre, ed è un’iniziativa globale promossa dalla Global Handwashing Partnership per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del lavaggio delle mani con acqua e sapone. Istituita . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

giornata mondiale della pulizia delle mani perch233 il 15 ottobre pu242 salvare vite

© Lawebstar.it - Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani: perché il 15 ottobre può salvare vite

Altre letture consigliate

giornata mondiale pulizia maniOggi è la Giornata mondiale del lavaggio delle mani - UNICEF: a livello globale, quasi la metà delle scuole non dispone di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone, e questo riguarda circa 802 milioni di bambini in età scolare Oggi, in occasione ... Scrive ambienteambienti.com

Giornata mondiale del lavaggio delle mani, Unicef: 1 scuola su 2 nel mondo senza acqua e sapone - n occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani, che si celebra il 15 ottobre, l’UNICEF ha riportato dati che confermano quanto l’accesso all’igiene di base resti un problema diffuso, sopr ... Lo riporta orizzontescuola.it

Giornata del lavaggio mani, Messner: «La prevenzione è essenziale» - In occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani, che ricorre il 15 ottobre, il Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute invita a porre maggiore attenzione all’igiene personale ... Si legge su altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Pulizia Mani