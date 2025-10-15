Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani | perché il 15 ottobre può salvare vite

Un gesto semplice, ma essenziale per la salute pubblica globale Cos'è la Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani La Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani si celebra ogni anno il 15 ottobre, ed è un'iniziativa globale promossa dalla Global Handwashing Partnership per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del lavaggio delle mani con acqua e sapone.

