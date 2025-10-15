Giornata mondiale della menopausa in Umbria visite gratuite negli ospedali con bollino rosa

In occasione della giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, la Regione Umbria partecipa all'(h) open weekend promosso da Fondazione Onda, coinvolgendo le strutture ospedaliere con il bollino rosa del territorio regionale. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

