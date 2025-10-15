Giornata mondiale del lavaggio delle mani Unicef | 1 scuola su 2 nel mondo senza acqua e sapone
In occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani, che si celebra il 15 ottobre, l’UNICEF ha riportato dati che confermano quanto l’accesso all’igiene di base resti un problema diffuso, soprattutto negli ambienti scolastici. Oggi quasi la metà delle scuole nel mondo non dispone di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
