Giornata del Dono a San Salvatore Telesino il primo concerto di stagione del Music Lab di iCare
Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà sabato 18 ottobre alle ore 19:30 a San Salvatore Telesino (BN), presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, il primo concerto della nuova stagione del Music Lab della cooperativa di comunità iCare. Il concerto dell’orchestra del Laboratorio Musicale, diretta dal M° Marco Rosiello e coordinata dal vicepresidente di iCare Rosaria Vecchi, si svolgerà in occasione della “Giornata del Dono “dell’Istituto Italiano per la Donazione, che vede quest’anno (promossa dal Cesvolab). Il nostro Laboratorio Musicale. Il gruppo, composto da 52 persone, si esibirà con il suo magnifico repertorio di brani classici e moderni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
