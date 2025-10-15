Giornata alimentazione ecco il ‘piatto smart’ ispirato alla dieta mediterranea

(Adnkronos) – Verdura e frutta fresca, da inserire in ogni pasto variando tipologia e colore; cereali integrali, come pane, pasta e cereali in chicco; tra le proteine preferire legumi e pesce, senza escludere uova, formaggi e carni bianche, e limitando la carne rossa; grassi e condimenti di qualità, come olio extravergine d’oliva, frutta secca e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

