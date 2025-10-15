Giornalisti Ast e Tgr Toscana | solidarietà a Jacopo Cecconi attaccato ingiustamente per una frase su Italia-Israele

Firenzepost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione Stampa Toscana e il Comitato della Tgr Toscana, a nome di tutto il corpo redazionale, esprimono "solidarietà e vicinanza al collega del Tg3 Jacopo Cecconi, attaccato in maniera ingiustificata per una frase pronunciata in diretta prima della prima partita Italia-Israele. Intenzione del collega era chiaramente quella di esprimere un giudizio sportivo, viceversa le sue parole sono state artatamente strumentalizzate e decontestualizzate" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

giornalisti ast e tgr toscana solidariet224 a jacopo cecconi attaccato ingiustamente per una frase su italia israele

© Firenzepost.it - Giornalisti, Ast e Tgr Toscana: solidarietà a Jacopo Cecconi, attaccato ingiustamente per una frase su Italia-Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

Vaccini. A Siena medici e giornalisti fanno squadra per una corretta informazione - Appuntamento sabato a Monteriggioni per il convegno promosso dalla Federazione degli Ordini dei medici e dall'Ordine dei giornalisti della Toscana. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalisti Ast Tgr Toscana