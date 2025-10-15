Giornalisti Ast e Tgr Toscana | solidarietà a Jacopo Cecconi attaccato ingiustamente per una frase su Italia-Israele

L'Associazione Stampa Toscana e il Comitato della Tgr Toscana, a nome di tutto il corpo redazionale, esprimono "solidarietà e vicinanza al collega del Tg3 Jacopo Cecconi, attaccato in maniera ingiustificata per una frase pronunciata in diretta prima della prima partita Italia-Israele. Intenzione del collega era chiaramente quella di esprimere un giudizio sportivo, viceversa le sue parole sono state artatamente strumentalizzate e decontestualizzate" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giornalisti, Ast e Tgr Toscana: solidarietà a Jacopo Cecconi, attaccato ingiustamente per una frase su Italia-Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana. . Lunedì 13 ottobre a #Firenze, davanti alla presidenza della giunta regionale della #Toscana, si è svolta una manifestazione dei #giornalisti de Il Tirreno in #sciopero, dopo una "contestazione disciplinare" avvi - facebook.com Vai su Facebook

Al via la II edizione del Premio nazionale di giornalismo musicale “Michele Manzotti” giornalisti età massima 35 anni articoli con oggetto temi di musica popolare contemporanea pubblicati su testate a partire da ottobre 2024 https://odg.toscana.it/al-via - X Vai su X

Vaccini. A Siena medici e giornalisti fanno squadra per una corretta informazione - Appuntamento sabato a Monteriggioni per il convegno promosso dalla Federazione degli Ordini dei medici e dall'Ordine dei giornalisti della Toscana. Come scrive quotidianosanita.it