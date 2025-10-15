Giornaliste Rai aggredite durante il servizio la denuncia di Usigrai | Colpite da un sasso e da un vaso

Elisa Dossi di RaiNews24 e Lucilla Masucci de La vita in diretta sono le due giornaliste Rai aggredite nelle ultime ore: stavano raccontando rispettivamente gli scontri al corteo pro Pal a Udine e l'infanticidio a Reggio Calabria. Il racconto del sindacato Usigrai: "Solidarietà a loro e al collega di Local Team". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se c’è qualcuno oggi che più di chiunque altro merita il Premio Nobel per la Pace, sono i giornalisti e le giornaliste di Gaza, in rappresentanza e in memoria dei 280 giornalisti morti ammazzati mentre raccontavano il genocidio, PER aver raccontato il genocidi - facebook.com Vai su Facebook

