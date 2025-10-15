Giornalista ferita durante Italia-Israele ad Udine | Una brutta sassaiola Ora mi sento meglio
AGI - "Ora mi sento meglio, mi hanno lanciato sulla caviglia un sasso del diametro di 1015 centimetri: sul momento non ho avuto paura, ma dopo, realizzando il rischio che abbiamo corso, sì. È stata davvero una brutta sassaiola. Se mi avessero colpito alla tempia non so cosa sarebbe successo". Così all'AGI Elisa Dossi, inviata di RaiNews24, colpita da una pietra alla caviglia nel corso della manifestazione di attivisti pro Pal all'esterno dello stadio di Udine dove era in corso la partita di calcio valevole per le qualificazioni ai Mondiali, Italia-Israele. "Inizialmente" il corteo "è arrivato pacifico in piazza Primo Maggio", poi, "circa 100 persone si sono staccate e sono andate verso le forze dell'ordine", i giornalisti, tra cui Dossi, si trovavano lì, "per fare il nostro lavoro". 🔗 Leggi su Agi.it
