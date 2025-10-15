Giorgio Petrosyan saluta il ring | il 22 novembre a Milano l' ultima sfida della leggenda della kickboxing mondiale

La leggenda della kickboxing mondiale, il 39enne Giorgio “The Doctor” Petrosyan, vuole celebrare la sua interminabile carriera, ricca di record irraggiungibili (ben 110 vittorie, di cui 43 per K.O., e appena 3 sconfitte e 2 pareggi in oltre 24 anni di attività agonistica ai più alti livelli), il prossimo sabato 22 novembre all'Allianz Cloud di Milano, davanti al suo pubblico più fedele. Sarà l'ultimo combattimento (il debutto ad appena 15 anni, dopo essere arrivato in Italia due anni prima, assieme al fratello maggiore Stepan e al padre, dopo un durissimo viaggio nascosti nel retro di un autocarro) davanti a più di 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giorgio Petrosyan saluta il ring: il 22 novembre, a Milano, l'ultima sfida della leggenda della kickboxing mondiale

L'evento, in programma all'Allianz Cloud, sarà il match clou di "Petrosyanmania – The Last Fight": 18 incontri, divisi tra pre e main card, in tre diverse discipline (kickboxing, muay thai e boxe).