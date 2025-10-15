giorgio petrosyan saluta il ring | il 22 novembre a milano l’ultima sfida della leggenda della kickboxing mondiale affronterà il fighter portoghese josé sousa nei 70kg di peso

La leggenda della kickboxing mondiale, il 39enne Giorgio “The Doctor” Petrosyan, vuole celebrare la sua interminabile carriera, ricca di record irraggiungibili (ben 110 vittorie, di cui 43 per K.O., e appena 3 sconfitte e 2 pareggi in oltre 24 anni di attività agonistica ai più alti livelli), il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

