Giorgio Diritti e le paure di una generazione | Racconto i bambini già schiacciati dalla pressione sociale
Mezz'ora al telefono con il regista, tornato a raccontare lo sguardo dei più piccoli ne L'Ascolto, cortometraggio che prosegue il discorso iniziato nel 2020. E dice: "La violenza genera solitudine. Il cinema? Dovrebbe essere materia scolastica". "Abbiamo sulle spalle lo zaino di un mondo pesante, ma malgrado tutto certi segnali positivi vanno coltivati". A parlare è Giorgio Diritti, che abbiamo raggiunto al telefono in un caldo pomeriggio romano di metà ottobre. Il pensiero del regista è ovviamente rivolto al quadro geopolitico, con la timida pace sancita in Medio Oriente. Fa effetto parlare di pace, perché sembra che la violenza, oggi, sia socialmente accettata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
#LAscolto aggiunge un nuovo tassello al racconto realizzato da Giorgio Diritti sulle tematiche legate alle giovani generazioni, la loro difficoltà di crescere nella società odierna, in famiglie spesso disfunzionali. Il cortometraggio sarà disponibile su @Raiplay dal - X Vai su X
Stasera 11/10 su Rai 3 questo capolavoro. Un immenso Elio Germano interpreta Antonio Ligabue. Un Giorgio Diritti in stato di grazia. Io, la Pina candidata al Globo d' oro @palomarproduction Vedetevelo! Apre il cuore e l' anima Tonight this masterpiece on R - facebook.com Vai su Facebook