Mezz'ora al telefono con il regista, tornato a raccontare lo sguardo dei più piccoli ne L'Ascolto, cortometraggio che prosegue il discorso iniziato nel 2020. E dice: "La violenza genera solitudine. Il cinema? Dovrebbe essere materia scolastica". "Abbiamo sulle spalle lo zaino di un mondo pesante, ma malgrado tutto certi segnali positivi vanno coltivati". A parlare è Giorgio Diritti, che abbiamo raggiunto al telefono in un caldo pomeriggio romano di metà ottobre. Il pensiero del regista è ovviamente rivolto al quadro geopolitico, con la timida pace sancita in Medio Oriente. Fa effetto parlare di pace, perché sembra che la violenza, oggi, sia socialmente accettata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giorgio Diritti e le paure di una generazione: "Racconto i bambini, già schiacciati dalla pressione sociale"