Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise L' autista positivo alla cannabis rimane in carcere

Camminavano «a bordo strada in fila indiana» Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni di Paderno d'Adda travolte e uccise da un furgoncino la sera del 20. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise». L'autista (positivo alla cannabis) rimane in carcere

Giorgia Cagliani e Milena Marangon investite e uccise, l'amica: "Eravamo in fila, sulla banchina"

UNA FERITA APERTA AL FUTURO La scomparsa di Giorgia e Milena ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Paderno d'Adda. Ma da quel dolore è nato qualcosa di prezioso: un progetto dei giovani, per i giovani. Un segno concreto che custodisce m

L'amica di Milena e Giorgia, uccise da un camion: "Mi sono spostata e il furgone ha investito le mie amiche" - Chiara Consonni, amica 20enne delle due ragazze investite a Brivio, in provincia di Lecco, ha raccontato la sua versione dell'incidente: "A un tratto ...

Chi erano Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le "sorelle di sangue" di 21 anni morte travolte da un furgone - Amiche inseparabili, si definivano "sorelle di sangue" Tragedia nel Lecchese: Giorgia Cagliani e ...