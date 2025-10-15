Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise L' autista positivo alla cannabis rimane in carcere

Camminavano «a bordo strada in fila indiana» Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni di Paderno d'Adda travolte e uccise da un furgoncino la sera del 20. 🔗 Leggi su Leggo.it

giorgia e milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise l autista positivo alla cannabis rimane in carcere

«Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise». L'autista (positivo alla cannabis) rimane in carcere

