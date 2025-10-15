Giorgetti | Su conti Italia ha dimostrato responsabilità in Ue non siamo più considerati pecora nera – Il video

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Quando tu hai dimostrato di essere sotto il profilo della finanza pubblica responsabile, hai delineato un sentiero di sostenibilità finanziaria e puoi anche permetterti di parlare. Se sei nell'angolo come la pecora nera si può soltanto chiedere il permesso" così il Ministro dell'Economia Giorgetti intervenendo al Forum Coldiretti a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

giorgetti conti italia haGiorgetti: Su conti Italia ha dimostrato responsabilità, in Ue non siamo più considerati pecora nera - (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Quando tu hai dimostrato di essere sotto il profilo della finanza pubblica responsabile, hai delineato un sentiero di sostenibilità finanziaria e puoi anche perm ... Scrive quotidiano.net

giorgetti conti italia haManovra, tutte le frasi di Giorgetti sul principio morale, su Papa Leone e su quella cosa “odiosa” - Era stato lo stesso Giorgetti, stamattina, nel commentare la visita del Papa al Quirinale, a manifestare la speranza che il Santo Padre potesse fare un miracolo sulla manovra: “ Se il Papa fa il ... Lo riporta money.it

giorgetti conti italia haGiorgetti alla Ue: «Sui conti pubblici serve flessibilità» - Riuniti a Lussemburgo per l'Ecofin, i ministeri delle Finanze Ue hanno espresso le loro riserve sui piani di Ursula von ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgetti Conti Italia Ha