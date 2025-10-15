Giorgetti | Su conti Italia ha dimostrato responsabilità in Ue non siamo più considerati pecora nera – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Quando tu hai dimostrato di essere sotto il profilo della finanza pubblica responsabile, hai delineato un sentiero di sostenibilità finanziaria e puoi anche permetterti di parlare. Se sei nell'angolo come la pecora nera si può soltanto chiedere il permesso" così il Ministro dell'Economia Giorgetti intervenendo al Forum Coldiretti a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

