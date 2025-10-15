Giorgetti assicura niente tasse su extraprofitti Tajani sulla manovra

"Noi siamo contrari" alle tasse sugli extraprofitti delle banche. "Il ministro Giorgetti ci ha assicurato che non ci saranno, per noi è inaccettabile ma questo lo sanno. Mi auguro che si arrivi presto a un accordo. Le banche possono dare un contributo bisogna però che non sia imposto ma concordato". Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, lasciando la Camera dopo l'informativa sul Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Giorgetti assicura niente tasse su extraprofitti". Tajani sulla manovra

Altre letture consigliate

Quello assicurativo è il settore che usa di più la nuova tecnologia, il ruolo dei consulenti umani rimarrà comunque centrale. La spesa per assicurarsi è salita al 2% rispetto al pil, vicina ai livelli tedeschi - facebook.com Vai su Facebook

Tajani: 'Giorgetti ha assicurato, niente tasse sugli extraprofitti' - Taglio Irpef fino a 50mila euro per tutti i redditi' (ANSA) ... Secondo ansa.it

Manovra: Tajani, Giorgetti ha assicurato no tasse su extraprofitti banche - "Noi siamo contrari, ieri il ministro Giorgetti ha assicurato che non ci saranno tasse sugli extra- ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com scrive

Tassa extraprofitti banche, governo Meloni insiste. Ecco la stangata in arrivo con la manovra - Nell'Italia di Meloni si continua a parlare ancora degli extraprofitti. money.it scrive