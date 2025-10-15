Gioè-Rossetti | applausi È la coppia dei bomber

Undici reti fra campionato e Coppa Italia, sette ad opera di Bryan Gioè e altre quattro firmate da Simone Rossetti. Una coppia d’attacco del genere, almeno nel girone E di Serie D, non ce l’ha nessun’altra formazione. E anche allargando lo sguardo agli altri raggruppamenti, sono davvero poche le squadre che posso permettersi due centravanti del genere. Se i biancazzurri possono sognare in grande già in questa annata, buona parte del merito va alla mossa di mercato: due centravanti praticamente infallibili in zona gol. In un colpo solo i lanieri si sono messi in casa due punte in grado tranquillamente di arrivare almeno a quota 15 sigilli stagionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

