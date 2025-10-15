Giochi attività speciali e solidarietà | una domenica insieme al proprio cane con ' Golden Playground'

Domenica 19, dalle 10 alle 17.30, all’Agriturismo Delizie D’Este è in programma 'Golden Playground', un evento organizzato dall'associazione Golden alla Riscossa e dedicato al divertimento e all’amore per i cani. Una giornata all’insegna del sorriso, del movimento e della condivisione, dove i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it