Giocare è la cosa più bella che vi possa capitare | il discorso da lacrime di Modric ai bimbi del Milan

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka in Croazia-Gibilterra ha giocato appena 20' per essere fresco per Allegri, e ieri ha visitato le giovanili rossonere parlando ai ragazzi e ricordando aneddoti della sua infanzia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

