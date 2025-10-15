Gino Cecchettin | Turetta rinuncia all’appello? Ecco perché!

Un silenzio carico di emozioni, una pausa che tradisce la fatica di un uomo segnato dal dolore. Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023, riflette sulla rinuncia di Filippo Turetta allappello contro la condanna all’ergastolo. Un gesto che, a giudizio di Cecchettin, ha un peso profondo, ma che sembra non riuscire a risolvere la tragedia che ha segnato la sua vita. La sua risposta è carica di perplessità, come se l’uomo avesse bisogno di tempo per comprendere, per riuscire ad adattarsi alla continua ondata di colpi di scena che continuano a scuotere la sua esistenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

