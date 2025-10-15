Gino Cecchettin | Filippo Turetta accetta l' ergastolo? Non so cosa ci sia dietro ma niente mi ridarà Giulia Per la giustizia riparativa non è il momento

Ilgazzettino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Io non potrò mai gioire di nulla, perché dietro c?è una tragedia troppo grande. Qualsiasi cosa succeda, io sono condannato a non rivedere Giulia». Gino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gino Cecchettin: «Filippo Turetta accetta l'ergastolo? Non so cosa ci sia dietro, ma niente mi ridarà Giulia. Per la giustizia riparativa non è il momento»

