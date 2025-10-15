Gino Cecchettin | Filippo Turetta accetta l' ergastolo? Non so cosa ci sia dietro ma niente mi ridarà Giulia Per la giustizia riparativa non è il momento
«Io non potrò mai gioire di nulla, perché dietro c?è una tragedia troppo grande. Qualsiasi cosa succeda, io sono condannato a non rivedere Giulia». Gino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Corriere della Sera. . L’incontro al liceo Carducci di Milano con Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin e Lara Pelagotti, psicologa e psicoterapeuta sull’educazione all’affettività a scuola - facebook.com Vai su Facebook
Gino Cecchettin: «Non mi aspettavo che Filippo rinunciasse all'appello. Forse cerca una sua pace» - X Vai su X
Gino Cecchettin e la rinuncia all’Appello di Filippo Turetta: “Non me l’aspettavo. È una scelta che mi lascia spiazzato” - Gino Cecchettin commenta la rinuncia di Filippo Turetta al processo d’appello per l’omicidio della fidanzata Giulia. Come scrive blitzquotidiano.it
Gino Cecchettin: “Turetta rinuncia all’appello? Ecco perché!” - Un silenzio carico di emozioni, una pausa che tradisce la fatica di un uomo segnato dal dolore. Scrive thesocialpost.it
Femminicidio Giulia Cecchettin, dubbi del padre Gino sulla scelta di Filippo Turetta: "Non so cosa c'è dietro" - Femminicidio di Giulia Cecchettin, la reazione del padre Gino alla scelta di Filippo Turetta di rinunciare all'appello e accettare l'ergastolo ... Si legge su virgilio.it