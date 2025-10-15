Ginnastica Pgf fa tris con gli Allievi I senior protagonisti in Germania

Sabato si è svolta, al Palagym “Orlando Polmonari”, la prima prova regionale Allievi Gold a squadre con le tre squadre schierate dalla Palestra Ginnastica Ferrara, una per ogni categoria, tutte protagoniste di un’ottima prova che le porta a salire sul gradino più alto del podio. L’en plein porta la firma di Francesco Bertarelli, Andrea Bertasi, Federico Fogli, Ettore Malacarne e Matteo Ticcò tra gli Allievi 1, Josè Brina, Rafael Fernandez, Mattia Massarenti e Kevin Rimessi tra gli Allievi 2 e Marius Manole e Sebastian Moisei tra i più piccoli Allievi 3. La nota più bella è nella foto post podio: in gara anche Andrea Bertasi, reduce dalla trasferta turca per i Giochi del Mediterraneo giovanili di ginnastica, dalla quale è rientrato con quattro medaglie d’oro e una di bronzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

