Ginnastica artistica un’Italia femminile sperimentale ai Mondiali | il ritorno di Asia D’Amato l’occasione di Giulia Perotti
L’Italia si presenterà con una formazione sperimentale ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. La nostra Nazionale femminile sarà infatti priva di elementi di assoluto spessore: Alice D’Amato (Campionessa Olimpica alla trave e quarta nel concorso generale di Parigi 2024) e Manila Esposito (Campionessa d’Europa sul giro completo, nonché bronzo sui 10 cm ai Giochi) non saranno della partita perché non ancora in perfette condizioni fisiche, rimarrà a casa anche Sofia Tonelli (bronzo continentale alla trave), Elisa Iorio e Angela Andreoli sono in ripresa dopo le rispettive operazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
