Ginnastica artistica Gabriele Targhetta il nome nuovo di un’Italia con qualche assenza pesante ai Mondiali
L’Italia è entrata in una nuova dimensione negli ultimi anni, raggiungendo risultati impensabili nelle gara a squadre di ginnastica artistica maschile: quattro presenze consecutive sul podio agli Europei (oro nel 2023, argento nel 2022, bronzo nel 2024 e nel 2024), due finali di fila ai Mondiali (quarto posto nel 2022 e ottava piazza nel 2023), sesta posizione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L ‘obiettivo dell’ultimo lustro era stato proprio il ritorno ai Giochi, dopo aver mancato la qualificazione per Rio 2016 e Tokyo 2020. Per riportare il tricolore nella rassegna a cinque cerchi era necessario insistere sulla formazione e puntare sui team event, perché è attraverso questo tipo di gara che si staccano i pass per le Olimpiadi secondo il regolamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
