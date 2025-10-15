Gimenez Kean e chi sono i più spreconi della Serie A?

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma siamo sicuri che non cominceranno a segnare proprio dopo la sosta? Ecco cinque attaccanti che potrebbero riscoprirsi completamente dopo un inizio di campionato con il freno a mano tirato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gimenez kean e chi sono i pi249 spreconi della serie a

© Gazzetta.it - Gimenez, Kean e... chi sono i più spreconi della Serie A?

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan, cambia tutto: prendono Kean al posto di Gimenez - L’attaccante della Fiorentina partiva tra i grandi favoriti per vincere il titolo di capocannoniere dopo l’exploit dello scorso anno eppure qualcosa si è inceppato. calciomercato.it scrive

Attaccanti Serie A: decide l'allenatore. Da Vlahovic a Gimenez passando per Kean e Morata - E non sembra ancora finita se consideriamo che il Milan sta cercando un numero nove più convincente di ... Come scrive ilmessaggero.it

Fiorentina, Kean: “Sono molto motivato per andare avanti, voglio dare il meglio per il club” - Le parole di Moise Kean sul suo futuro in Viola durante la presentazione della stagione al Viola Park. gianlucadimarzio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gimenez Kean Sono Pi249