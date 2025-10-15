Gibilterra aspetta l’apertura delle frontiere
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha causato diversi problemi per il piccolo territorio britannico nel sud della Spagna. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Gibilterra aspetta l’apertura delle frontiere - Gibilterra è un minuscolo territorio di appena sette chilometri quadrati che appartiene al Regno Unito dal 1713, anche se si trova all’estremità meridionale della Spagna. Scrive internazionale.it