Giardino Montessori | fuori i vecchi avanti i nuovi giochi inclusivi
È stata inaugurata la nuova area giochi del Giardino Montessori, situata di fronte alle scuole Marconi in via Laura Bassi. L'intervento di riqualificazione, atteso e sollecitato dai cittadini, comprende nuove attrezzature che sostituiscono i vecchi giochi, risalenti in alcuni casi a vent'anni fa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
