Giardino di Roma i fondi per la stazione non servono più | saranno usati per il quartiere
La realizzazione dell’agognata stazione della Roma Lido sta per trasformarsi in una “benedizione” per Giardino di Roma. I fondi che erano stati accantonati per l’opera, infatti, non servono più e possono essere impiegati per portare nel quartiere i servizi di cui è carente.Il tesoretto destinato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
