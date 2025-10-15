Giardino di Roma i fondi per la stazione non servono più | saranno usati per il quartiere

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione dell’agognata stazione della Roma Lido sta per trasformarsi in una “benedizione” per Giardino di Roma. I fondi che erano stati accantonati per l’opera, infatti, non servono più e possono essere impiegati per portare nel quartiere i servizi di cui è carente.Il tesoretto destinato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

