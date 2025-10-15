Giannini non si ferma Il sindaco-candidato | Deluso ma orgoglioso Adesso avanti tutta

Un Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli in forza a Fratelli d’Italia, unico della Provincia di Lucca, che a poche ore dai risultati definitivi delle elezioni regionali, appare come rivitalizzato dalla campagna elettorale che lo ha visto uscire perdente dalla battaglia come candidato con la lista del partito di Giorgia Meloni per " Tomasi Presidente ". Arrivato secondo nella circoscrizione di Lucca, sottolinea di essere il quinto più votato per Fratelli d’Italia in tutta la Regione e risponde alle nostre domande mentre è già tornato a pieno ritmo nei panni del primo cittadino. Sindaco, pare che abbia già elaborato i risultati non proprio positivi usciti dalle urne e sia già andato oltre, come è possibile? "In realtà, stiamo ancora analizzando alcuni dati, tuttavia, nonostante l’ovvia delusione per l’esito finale, sono soddisfatto del mio lavoro e di quello della squadra con la quale ho vissuto fino in fondo questa esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

