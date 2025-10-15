Gianni Lorenzetti | Ora questa provincia deve uscire fuori dalla marginalità
Un giorno di riposo. Dalle cariche di sindaco, presidente della Provincia e dell’Unione delle Province Italiane, dalla guida del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana. Anche dal salumificio “La Bottega di Adò” che guida da quarant’anni. Il posto nel nuovo consiglio regionale toscano era “blindato” ma Gianni Lorenzetti non si è risparmiato la campagna elettorale e le quasi undicimila preferenze lo confermano. Un giorno di riposo prima di ripartire. Destinazione Firenze. Missione: "dare una mano alla mia provincia a uscire fuori dalla marginalità in cui si trova". "Mi hanno dato fiducia perché ho fatto una campagna onesta, senza promettere nulla – dice Gianni Lorenzetti –, solo la mia esperienza dimostrata nella pratica in Comune e in Provincia, e l’impegno a togliere dalla marginalità questo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
