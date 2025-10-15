Gianluca Soncin l' agguato a casa di Pamela Genini | aveva copiato di nascosto le chiavi Scena muta nell' interrogatorio | Freddo e distaccato

Gianluca Soncin è riuscito a entrare a casa di Pamela Genini grazie a una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. Martedì sera si è presentato a casa sua con un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gianluca Soncin, l'agguato a casa di Pamela Genini: aveva copiato di nascosto le chiavi. Scena muta nell'interrogatorio: «Freddo e distaccato»

