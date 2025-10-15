Gianluca Soncin l' agguato a casa di Pamela Genini | aveva copiato di nascosto le chiavi Scena muta nell' interrogatorio | Freddo e distaccato

Leggo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin è riuscito a entrare a casa di Pamela Genini grazie a una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. Martedì sera si è presentato a casa sua con un. 🔗 Leggi su Leggo.it

gianluca soncin l agguato a casa di pamela genini aveva copiato di nascosto le chiavi scena muta nell interrogatorio freddo e distaccato

© Leggo.it - Gianluca Soncin, l'agguato a casa di Pamela Genini: aveva copiato di nascosto le chiavi. Scena muta nell'interrogatorio: «Freddo e distaccato»

Contenuti che potrebbero interessarti

gianluca soncin agguato casaGianluca Soncin, l'agguato a casa di Pamela Genini: aveva copiato di nascosto le chiavi. Scena muta nell'interrogatorio: «Freddo e distaccato» - Gianluca Soncin è riuscito a entrare a casa di Pamela Genini grazie a una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. Da msn.com

gianluca soncin agguato casaGianluca Soncin in silenzio durante l'interrogatorio. A casa di Pamela Genini è arrivato con un coltello da caccia: «Ha premeditato il delitto» - L'uomo, 52 anni, è apparso freddo e distaccato davanti al magistrato che l'ha interrogato il ospedale. Riporta milano.corriere.it

Chi è Gianluca Soncin, l’uomo che ha ucciso Pamela Genini: il precedente per truffa internazionale e la relazione violenta - Biellese di 52 anni, con un precedente per truffa internazionale, aveva una relazione tormentata con la modella e imprenditrice bergamasca. Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Soncin Agguato Casa