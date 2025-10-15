Gianluca Soncin e Paola Gemini | la vacanza all’Elba interrotta per le minacce di morte al cane la violenta lite di sei mesi fa e l’ultimo tragico incontro

Milano, 15 ottobre 2025 – Pamela Gemini non aveva mai denunciato il compagno Gianluca Soncin, ma le testimonianze di chi conosceva bene la ventinovenne assassinata in via Iglesias mettono in fila almeno un paio di episodi violenti da parte dell'uomo, campanelli d'allarme che col senno di poi hanno fatto da drammatico prologo alla furia assassina che si è scatenata nella serata di martedì 14 ottobre. La vacanza rovinata . Stando a quanto emerso finora, la relazione tra i due era iniziata circa un anno fa. Due persone descritte in maniera molto diversa da chi li ha incrociati in più occasioni in via Iglesias: lei sempre gentile, col viso incorniciato da lunghi capelli biondi e con l'immancabile cagnolino bianco al guinzaglio; lui schivo e silenzioso, "di poche parole". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

