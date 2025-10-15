Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini ammazzo te e tua madre | la rivelazione dell' ex fidanzato

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Femminicidio di Pamela Genini, le rivelazioni dell'ex: "Soncin la minacciava, le diceva che avrebbe ammazzato lei e sua madre"". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini, "ammazzo te e tua madre": la rivelazione dell'ex fidanzato

