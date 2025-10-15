Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini ammazzo te e tua madre | la rivelazione dell' ex fidanzato

Femminicidio di Pamela Genini, le rivelazioni dell'ex: "Soncin la minacciava, le diceva che avrebbe ammazzato lei e sua madre"". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini, "ammazzo te e tua madre": la rivelazione dell'ex fidanzato

"Teso ho paura, ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia". E' il messaggio inviato da Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere, all'ex fidanzato con cui era diventa - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Gianluca #Soncin: le minacce di morte, l'indole aggressiva e quei precedenti... #PamelaGenini #15ottobre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/10/15/news/pamela-genini-femminicidio-chi-e-gianluca-soncin-stalking-precedenti-fidanzata-mi - X Vai su X

Le truffe e le minacce, Soncin freddo e violento - Un rapporto "possessivo e violento" per gli inquirenti, costellato di minacce, vessazioni e "atteggiamenti controllanti" da parte di lui. Si legge su ansa.it

Pamela Genini, chi è Gianluca Soncin: le minacce di morte, l'indole aggressiva e quei precedenti... - Un imprenditore facoltoso, con un tenore di vita scintillante e relazioni sociali di un certo prestigio; un uomo che provvedeva a tutte le ... Lo riporta iltempo.it

Gianluca Soncin, la relazione tossica con Pamela Genini: «Se mi lasci ammazzo te e tua madre». Le botte in vacanza e le doppie chiavi: tutte le minacce alla ragazza - Quelle minacce esplicite («se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre»); le botte mentre erano in vacanza all'isola d'Elba; le doppie chiavi dell'appartamento per ... Si legge su ilmessaggero.it