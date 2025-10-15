Gianluca Soncin | chi è l' uomo che ha ucciso la fidanzata Pamela Genini con 24 coltellate
Si sarebbe procurato una copia delle chiavi di casa di Pamela Genini, per poi entrare con in mano un grosso coltello, usato poi per ucciderla. È originario di Biella ma residente a Cervia Gianluca Soncin, l'uomo fermato per l'omicidio della ragazza di 29 anni, avvenuto nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Today.it
