Gianluca Soncin | chi è l' uomo che ha ucciso la fidanzata Pamela Genini con 24 coltellate

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sarebbe procurato una copia delle chiavi di casa di Pamela Genini, per poi entrare con in mano un grosso coltello, usato poi per ucciderla. È originario di Biella ma residente a Cervia Gianluca Soncin, l'uomo fermato per l'omicidio della ragazza di 29 anni, avvenuto nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Today.it

