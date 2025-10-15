Gianluca Soncin chi è l' uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano

Un uomo schivo, violento, di poche parole, con precedenti per truffa e aggressioni. Così viene descritto su giornali e social il killer di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato la sera del 14 ottobre sul balcone di casa, sotto gli occhi dei vicini, nel quartiere Gorla, periferia nord di Milano. Il killer, Gianluca Soncin, 52 anni, ha poi cercato il suicidio con delle coltellate alla gola. Ora è in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Originario di Biella, l’uomo aveva minacciato più volte la sua compagna, modella e influencer Pamela Genini, che voleva lasciarlo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Gianluca Soncin, chi è l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano

