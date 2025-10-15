Gianluca Soncin chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini | minacciò di ammazzarle il cane i precedenti per truffa

Ilmessaggero.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gianluca soncin chi 232 il 52enne che ha ucciso la compagna pamela genini minacci242 di ammazzarle il cane i precedenti per truffa

© Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin, chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa

Approfondisci con queste news

gianluca soncin 232 52enneGianluca Soncin, chi &#232; il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... Lo riporta ilmessaggero.it

gianluca soncin 232 52enneGianluca Soncin, chi &#232; il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Gemini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Gemini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... msn.com scrive

gianluca soncin 232 52enneChi &#232; Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano - L'uomo, 52 anni, originario di Biella, è descritto come schivo e violento, con precedenti per truffa e aggressioni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Soncin 232 52enne