Gianluca Soncin chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini | minacciò di ammazzarle il cane i precedenti per truffa

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin, chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa

Approfondisci con queste news

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto choc. Non riescono a levarsi dagli occhi quelle immagini, la furia di quell'uomo - facebook.com Vai su Facebook

Le origini biellesi, la truffa sulle auto di lusso: chi è Gianluca Soncin - X Vai su X

Gianluca Soncin, chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... Lo riporta ilmessaggero.it

Gianluca Soncin, chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Gemini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Gemini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... msn.com scrive

Chi è Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano - L'uomo, 52 anni, originario di Biella, è descritto come schivo e violento, con precedenti per truffa e aggressioni. Secondo msn.com