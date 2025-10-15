Gianluca Iannotta | l’uomo dietro Tublat L’Italia che non crede più nei suoi imprenditori

Dal cuore della Campania ai grattacieli di Londra. La storia di Gianluca Iannotta è un atto d’amore e una critica lucida verso un’Italia che potrebbe rinascere, se solo imparasse a credere nel suo capitale umano ed economico. C’è qualcosa di profondamente italiano nella storia di Gianluca Iannotta: la passione, la resilienza, la creatività, ma anche la delusione di chi ha dovuto guardare all’estero per trovare libertà, merito e possibilità. Eppure, questa non è una storia di fuga. È una storia di visione. Da Sant’Agata de’ Goti, un piccolo borgo nel cuore della Campania, alla City di Londra, dove oggi guida la holding internazionale Tublat LTD, Iannotta ha percorso un viaggio che è insieme personale e simbolico: il percorso di un imprenditore italiano che ha capito come funziona il mondo e ora lo racconta al suo Paese, con un messaggio chiaro: “ Se l’Italia non cambierà il modo in cui tratta le imprese, sarà il mondo a cambiare senza di lei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

