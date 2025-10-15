Gianluca Gazzoli verso la conduzione di Sanremo Giovani l'indiscrezione | Manca solo la firma

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrebbe essere Gianluca Gazzoli il successore di Alessandro Cattelan alla conduzione di Sanremo Giovani, il contest che selezionerà due dei quattro artisti nella sezione “Nuove Proposte” che avranno accesso al palco dell'Ariston. A riportarlo è l'Adnkronos, secondo cui attualmente mancherebbe solo la firma del contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

