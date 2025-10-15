Giani in pellegrinaggio al santuario dopo il bis | Grosseto Carrara e Forte dei marmi felici eccezioni del centrodestra
Per grazia ricevuta, il presidente della Toscana, Eugenio Giani ha festeggiato la vittoria elettorale con un “pellegrinaggio” da ateo devoto al santuario di Montenero, a Livorno, venendo «a ringraziare la Madonna», come ha detto a un religioso che lo ha accolto. «Ci credo molto, per me qui è un simbolo di tutta la Toscana», ha detto Giani, dimenticando per mezz’ora le sue posizioni su aborto e suicidio assistito. In un video pubblicato sul sito internet del quotidiano “Il Tirreno”, Giani ha ringraziato una delle roccaforti rosse della Toscana: «Volevo essere a Livorno perché è un po’ la città di riferimento sulla costa, la città del porto, poi onestamente mi ha sostenuto tanto, quindi mi sento molto vicino a Livorno». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
