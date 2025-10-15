Per grazia ricevuta, il presidente della Toscana, Eugenio Giani ha festeggiato la vittoria elettorale con un “pellegrinaggio” da ateo devoto al santuario di Montenero, a Livorno, venendo «a ringraziare la Madonna», come ha detto a un religioso che lo ha accolto. «Ci credo molto, per me qui è un simbolo di tutta la Toscana», ha detto Giani, dimenticando per mezz’ora le sue posizioni su aborto e suicidio assistito. In un video pubblicato sul sito internet del quotidiano “Il Tirreno”, Giani ha ringraziato una delle roccaforti rosse della Toscana: «Volevo essere a Livorno perché è un po’ la città di riferimento sulla costa, la città del porto, poi onestamente mi ha sostenuto tanto, quindi mi sento molto vicino a Livorno». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giani in pellegrinaggio al santuario dopo il bis: Grosseto, Carrara e Forte dei marmi felici eccezioni del centrodestra