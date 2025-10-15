Giallo-Parisi all' antidoping | Giorgio o Attilio? E intanto il Nobel declina l' invito

Il caso nomine per la nuova Commissione. Il fisico forse scambiato per Attilio, medico dello Sport, il ministro Schillaci: "Nessun errore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giallo-Parisi all'antidoping: Giorgio o Attilio? E intanto il Nobel declina l'invito

Contenuti che potrebbero interessarti

Arturo Parisi (@Arturo_Parisi) - X Vai su X

SINAGRA: PRIMO APPUNTAMENTO RASSEGNA “OTTOBRE SI VESTE DI GIALLO” Venerdì 3 ottobre 2025 la rassegna ““Ottobre si veste di giallo, salotto letterario: presentazione di libri gialli e mostra di pittura”, organizzata dalla Pro Loco di Sinagra in collab - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Parisi all'Antidoping, ma è un errore di persona. Il Nobel: 'Declino l'invito' - Il Nobel Giorgio Parisi ha effettivamente ricevuto la convocazione del ministero della Salute che lo invitava a far parte della Commissione Antidoping, "ma l'ho vista in ritardo", ha detto all'ANSA. Segnala ansa.it

Giorgio Parisi in commissione Antidoping: nominato per errore al posto di Attilio Parisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giorgio Parisi in commissione Antidoping: nominato per errore al posto di Attilio Parisi ... tg24.sky.it scrive

Il Nobel Parisi in commissione Antidoping, ma è un errore di persona - Il ministero nomina il fisico Giorgio Parisi al posto del medico dello sport Attilio Parisi a presidente del comitato tecnico. Segnala avvenire.it