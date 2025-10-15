Giallo-Parisi all' antidoping | Giorgio o Attilio? E intanto il Nobel declina l' invito

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso nomine per la nuova Commissione. Il fisico forse scambiato per Attilio, medico dello Sport, il ministro Schillaci: "Nessun errore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

